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Kevin NKoudou'dan Şenol Güneş yorumu: Kazanmayı biliyor

NKoudou, şampiyonluk şanslarını ‘oldukça yüksek’ olarak yorumladı Şenol Güneş için de bu yorumu yaptı: Hoca kazanmayı çok iyi biliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Kevin NKoudou'dan Şenol Güneş yorumu: Kazanmayı biliyor

Kara Kartal'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin NKoudou, Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Şenol Güneş'in sistemine alıştıklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Bazı şeylerin oturması zaman alabiliyor. Hocamız yeni bir sistem kuruyor ve buna adapte olduk. Sakatlar ve eksikler de dönünce yükselişe geçecek süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş için bir parantez daha açan NKoudou, "Hocamız sürekli kazanmak isteyen ve kazanmasını bilen biri. Onunla çalışmak büyük şans" diye konuştu. Şampiyonluk şansları için "Oldukça yüksek" diyen Fransız futbolcu "Zirve ile 7 puan fark var ve bu hiçbir şey değil" dedi. NKoudou taraftarlara da değinerek "Rakipler üzerinde oluşturdukları baskıyı yüzlerinden okuyabiliyoruz. Onların desteğiyle oynamak gerçekten büyük bir ayrıcalık" şeklinde konuştu.

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