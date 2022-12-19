BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ara transferde harekete geçti.
Beşiktaş'ta Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.
Katar'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Faslı savunma oyuncusu Saiss'in talipleri artıyor.
Fransız basını 32 yaşındaki stoper için flaş bir iddia ortaya attı.
Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda gösterdiği performanstan ötürü savunma oyuncusunun talipleri oldukça arttı.
Lille'nin haricinde Romain Saiss ile Villarreal ve Valencia'da ilgileniyor.
Körfez ülkelerinin ilgi gösterdiği Saiss Avrupa'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edilmişti.
Beşiktaş ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Romain Saiss, daha önce Fransa'da Clermont, Le Havre ve Angers formalarını giydi.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
1.88 boyundaki stoper bu sezon 22 maça çıktı.
22 karşılaşmada süre alan Saiss, 1 gol katkısı sağladı.
Dünya Kupası'nda sakatlanan Saiss, Şanlıurfaspor ve Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.
Beşiktaş sağlık heyeti, 32 yaşındaki savunma oyuncuyu Adana Demirspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.