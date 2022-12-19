Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Romain Saiss'in Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan sonra talipleri artmaya devam ediyor. Fas Milli Takım stoperi için son olarak Lille kulübü devreye girdi. Fransız basını Lille'in emekliye ayrılmaya hazırlanan Fonte'nin yerine Saiss'i gözüne kestirdiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 19:48
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

Katar'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Faslı savunma oyuncusu Saiss'in talipleri artıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

Fransız basını 32 yaşındaki stoper için flaş bir iddia ortaya attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

Media Foot'un haberine göre, Fransız ekibi Lille Beşiktaş'ın savunma oyuncusunu gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

22 karşılaşmada süre alan Saiss, 1 gol katkısı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

Dünya Kupası'nda sakatlanan Saiss, Şanlıurfaspor ve Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Lille Romain Saiss için gemileri yaktı!

Beşiktaş sağlık heyeti, 32 yaşındaki savunma oyuncuyu Adana Demirspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

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