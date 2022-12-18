Haberler Beşiktaş Josef’in kaderi kendi ellerinde

Josef’in kaderi kendi ellerinde

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor. Josef kalmak istiyor, yönetim kalmasını istiyor, Şenol Güneş ise henüz son kararını vermedi. Hem Josef'in hem de yönetimin kalması yönündeki baskısına cevap ise Şenol Güneş'ten geldi: "Acelesi yok, sezon sonu bakarız." Josef, ligin geri kalan bölümünde göstereceği performans sonrasında takımda ya kalacak ya gidecek; yani kaderini kendisi belirleyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Josef’in kaderi kendi ellerinde
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor. Josef kalmak istiyor, yönetim kalmasını istiyor, Şenol Güneş ise henüz son kararını vermedi. Hem Josef'in hem de yönetimin kalması yönündeki baskısına cevap ise Şenol Güneş'ten geldi: "Acelesi yok, sezon sonu bakarız." Josef, ligin geri kalan bölümünde göstereceği performans sonrasında takımda ya kalacak ya gidecek; yani kaderini kendisi belirleyecek.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray yıldız isim için rest çekti! Devre arasında Cimbom'da büyük kavuşma...
Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümü ile ekranlara geliyor! Programda ATV'nin sevilen oyuncuları yarışacak
Beşiktaş için gemileri yaktı! Alacaklarını bırakıp gelecek
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş için gemileri yaktı! Alacaklarını bırakıp gelecek
Daha ne yapsın!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (17 Aralık)
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüp tekledi Eyüp tekledi 06:38
Kayserispor'da yeni dönem Kayserispor'da yeni dönem 06:37
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:05
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:03
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:07
Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? 00:05
Daha Eski
Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden 00:04
Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz 00:04
Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! 00:04
Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! 00:03
F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... 00:03
Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." 00:02