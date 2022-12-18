Josef’in kaderi kendi ellerinde

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor. Josef kalmak istiyor, yönetim kalmasını istiyor, Şenol Güneş ise henüz son kararını vermedi. Hem Josef'in hem de yönetimin kalması yönündeki baskısına cevap ise Şenol Güneş'ten geldi: "Acelesi yok, sezon sonu bakarız." Josef, ligin geri kalan bölümünde göstereceği performans sonrasında takımda ya kalacak ya gidecek; yani kaderini kendisi belirleyecek.
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor. Josef kalmak istiyor, yönetim kalmasını istiyor, Şenol Güneş ise henüz son kararını vermedi. Hem Josef'in hem de yönetimin kalması yönündeki baskısına cevap ise Şenol Güneş'ten geldi: "Acelesi yok, sezon sonu bakarız." Josef, ligin geri kalan bölümünde göstereceği performans sonrasında takımda ya kalacak ya gidecek; yani kaderini kendisi belirleyecek.