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Beşiktaş'ta Welinton kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampından istediğini alıp dönerken, özellikle 4 hafta içerisinde savunmada büyük sıkıntı görünüyor. Stoperde Tayyip Talha alternatifsiz olurken, yanında Welinton'un yer alacak olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 12:49
Beşiktaş'ta Welinton kararı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampından istediğini alıp dönerken, özellikle 4 hafta içerisinde savunmada büyük sıkıntı görünüyor.

Güneş, kamp boyunca defanstaki problemleri aşabilmek için alternatif çözümler üretmeye çalışırken, bu konuda kilit isim Tayfur Bingöl oldu. Siyah-beyazlılar için görünen diğer bir gerçek de, gönderilmesi düşünülen Welinton'a zorunlu kalması... Fas Milli Takımı ile birlikte iyi bir Dünya Kupası geçiren Saiss'in sakat olarak dönecek olması, Şenol Hoca'nın elini kolunu bağladı.

Sağ bekte yer alan Rosier ile sorunların daha ciddi boyutlara ulaşması, sol bekteki Masuaku'nun müzmin sakatlığının zaman zaman nüksetmesi, ideal 11 için değişime gidilmesinin sorunlu olduğunu gösterdi.

Stoperde Tayyip Talha alternatifsiz olurken, yanında Welinton'un yer alacak olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emrecan henüz yeterli görülmezken, yedekte yine kıdemli joker Necip ile yine gidiciler arasında gösterilen Montero kaldı.

Şenol Güneş'in bu nedenle kupadaki Şanlıurfa maçında farklı bir 11 çıkarması bekleniyor.
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