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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 15:32 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 15:40
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki,Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

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