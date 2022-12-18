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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın henüz sözleşme yenilemediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 09:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Josef kalmak istiyor, yönetim kalmasını istiyor ancak teknik direktör Şenol Güneş ise henüz son kararını vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre Josef de Souza ile yönetim, önümüzdeki haftalarda yeniden masaya oturmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Tecrübeli oyuncu ile görüşmeler şu an için olumlu ilerliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Şenol Güneş'in daha iyi performans beklediği Josef'in formundan memnun kalınması halinde yeni sözleşme imzalanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Bu sezon 8 maçta 1 asist yapan Josef'e Brezilya'dan iki kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Kulübe ise henüz resmi bir transfer teklifi ulaşmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

33 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Vasco da Gama altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Kariyerine Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al Ahli gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'ya ülkesinden iki talip çıktı!

Beşiktaş'a 2020 yazında Al Ahli'den bedelsiz şekilde transfer oldu.

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