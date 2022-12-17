Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'dan tebessüm ettiren bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlıların genç stoperlerinden Emrecan, Antalya kampı dönüşü Tayyip Talha Sanuç'la fotoğrafını paylaştı. Şanssız bir şekilde çarpışan ikilinin göz bölgesindeki morluklar dikkat çekerken Emrecan, bu fotoğrafa "Yıkılmadık, ayaktayız" diye yazdı.
Beşiktaş'ıngenç oyuncusu Emrecan Uzunhan'dan tebessüm ettiren bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlıların genç stoperlerinden Emrecan, Antalya kampı dönüşü Tayyip Talha Sanuç'la fotoğrafını paylaştı. Şanssız bir şekilde çarpışan ikilinin göz bölgesindeki morluklar dikkat çekerken Emrecan, bu fotoğrafa "Yıkılmadık, ayaktayız" diye yazdı.