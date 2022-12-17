Saiss oynamayacak

Katar'daki Dünya Kupası'nda Fas takımının kaptanlığını yapan siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Romain Saiss'in sakatlığı nedeniyle bugünkü maçta forma giymeyeceği ifade edildi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Saiss, Hırvatistan ile oynanacak üçüncülük maçında forma giyemeyecek. Portekiz maçında sakatlanan Beşiktaşlı savunmacı, buna rağmen Fransa maçına da 11'de başlamış ancak mücadeleyi tamamlayamamıştı.

AMATÖRCE BİR KARAR

Saiss'ın Fransa maçında sakat olarak oynamasına tepkiler sürüyor. Kopenhag eski teknik direktörü Solbakken'e göre, Beşiktaşlı oyuncunun Portekiz'e karşı oynadığı çeyrek finalde sahadan sakatlığı yüzünden çıkmasından sonra Fransa maçında 11'de oynaması aptalcaydı. Solbakken TV'de yaptığı yorumda "Bu şekilde oynamak istemesi amatörce bir karar" dedi.