İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk etap hazırlık çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş daha sonra soluğu Antalya'da aldı. 5-16 Aralık tarihleri arasında Belek'te yapılan hazırlık kampı, Kartal'a adeta ilaç gibi geldi.
Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk etap hazırlık çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş daha sonra soluğu Antalya'da aldı. 5-16 Aralık tarihleri arasında Belek'te yapılan hazırlık kampı, Kartal'a adeta ilaç gibi geldi.
Teknik Direktör Şenol Güneş kampta hem fiziksel hem de taktik çalışmalara ağırlık verirken, kafasındaki yeni oyun planlarını takıma monte etmeye çalıştı.
Gedson Fernandes performansıyla kampın yıldızı oldu.
Portekizli yıldız hem orta sahadaki yüksek enerjisi hem de attığı güzel gollerle göz doldurdu.
Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl, Gedson'dan sonra 12 günlük kampın en fazla öne çıkan isimleri olmayı başardı.
Weghorst'un yokluğunda hücum hattının liderliğini üstlenen Cenk performansı ve golleriyle alkış topladı.
Ghezzal'ın pozisyonda oynayan Redmond, teknik heyetin gözüne girdi.
İngiliz futbolcu sağ kanattaki enerjisi ve hücuma verdiği destekle dikkat çekti.
Şenol Güneş, Tayfur'u ise 'joker' olarak kullandı.
Deneyimli oyuncu hem savunmanın sağında hem de kanatlarda başarıyla görev yaptı.
Tayyip Talha, Welinton, Muleka, Salih Uçan ve Kerem Atakan Kesgin de kampın başarılı isimleri arasında yer aldı.
Bitexen Giresun maçında şanssız biçimde kaşı açılan Tayyip'in yanı sıra Welinton savunmada en fazla öne çıkan isimler oldu.
SEMİH DİKKAT ÇEKTİ
Kampın en çok dikkat çeken genç oyuncusu ise Semih Kılıçsoy'du. Şenol Güneş'in 17 yaşındaki golcü oyuncuyu A takım kadrosunda tutmayı planladığı aktarıldı.
Sonuna kadar kampta kalan bir diğer genç ise Serkan Terzi'ydi. Milliyet'in haberine göre sol bekte görev yapan Serkan'ın da Güneş'in beğenisini kazandığı ifade edildi.