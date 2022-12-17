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İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk etap hazırlık çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş daha sonra soluğu Antalya'da aldı. Siyah beyazlıların kampında 4 isim Şenol Güneş'in gözüne girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:28
İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk etap hazırlık çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş daha sonra soluğu Antalya'da aldı. 5-16 Aralık tarihleri arasında Belek'te yapılan hazırlık kampı, Kartal'a adeta ilaç gibi geldi.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Teknik Direktör Şenol Güneş kampta hem fiziksel hem de taktik çalışmalara ağırlık verirken, kafasındaki yeni oyun planlarını takıma monte etmeye çalıştı.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Gedson Fernandes performansıyla kampın yıldızı oldu.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Portekizli yıldız hem orta sahadaki yüksek enerjisi hem de attığı güzel gollerle göz doldurdu.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl, Gedson'dan sonra 12 günlük kampın en fazla öne çıkan isimleri olmayı başardı.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Weghorst'un yokluğunda hücum hattının liderliğini üstlenen Cenk performansı ve golleriyle alkış topladı.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Ghezzal'ın pozisyonda oynayan Redmond, teknik heyetin gözüne girdi.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

İngiliz futbolcu sağ kanattaki enerjisi ve hücuma verdiği destekle dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Şenol Güneş, Tayfur'u ise 'joker' olarak kullandı.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Deneyimli oyuncu hem savunmanın sağında hem de kanatlarda başarıyla görev yaptı.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Tayyip Talha, Welinton, Muleka, Salih Uçan ve Kerem Atakan Kesgin de kampın başarılı isimleri arasında yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Bitexen Giresun maçında şanssız biçimde kaşı açılan Tayyip'in yanı sıra Welinton savunmada en fazla öne çıkan isimler oldu.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

SEMİH DİKKAT ÇEKTİ

Kampın en çok dikkat çeken genç oyuncusu ise Semih Kılıçsoy'du. Şenol Güneş'in 17 yaşındaki golcü oyuncuyu A takım kadrosunda tutmayı planladığı aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi

Sonuna kadar kampta kalan bir diğer genç ise Serkan Terzi'ydi. Milliyet'in haberine göre sol bekte görev yapan Serkan'ın da Güneş'in beğenisini kazandığı ifade edildi.

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