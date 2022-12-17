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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımına ve kamp dönemine dair açıklamalarda bulundu. Güneş, yaptığı konuşmada net bir dille transfere ihtiyaç olduğunu ifade ederken, takım içindeki sisteme, Dünya Kupası'na ve Gedson, Dele Alli gibi oyuncularına dair de önemli ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:28
Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri...

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"KATAR'DA OLMAK İSTERDİM"
"Oyun temposuyla, sürpriz sonuçlarıyla keyifli bir Dünya Kupası izledik. Unutulmazlar arasına girecek turnuva. Grup maçları ve sonrasında Güney Amerika-Avrupa finali olacak gibiydi.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Brezilya yada Arjantin'den biri olabilir diye düşünüyordum. Arjantin, Suudi Arabistan maçıyla kötü başladı ama telafi edip finale kadar geldi.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Fas, Fransa karşısında golü erken yemese belki finale daha çok yaklaşabilirdi. Ama son Dünya Şampiyonu Fransa çok kaliteli, soğukkanlı ve güçlü bir takım.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

2002'de Dünya üçüncülüğünü yaşamış Türkiye'nin teknik direktörü olarak 2022'de Katar Dünya Kupası'nda olmayı çok isterdim.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Ama süreç ve şartlar sizi bazen hedeflerinize götürmüyor."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"BEŞİKTAŞ'IN İSKELETİNİ KURACAĞIZ"
"Kamp dönemi çok verimli geçti. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya, taktik düşüncemiz ile oyun felsefemizi anlatmaya çalıştık.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Planımız Beşiktaş'a uyumlu yapı oluşturmak.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Kadromuz ne kadar geniş de olsa hedefim iyi oyunculardan iskelet oluşturmak ve onun üzerine gelişmek"

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"TRANSFER GEREKİYOR"
"Savunmada, orta sahada, hücumda sıkıntıları görüyoruz.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Bunun için çok çalışmaya, birlikte kazanma kültürünü oluşturmaya ihtiyaç var.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Futbolcularıma oyun sistemini anlatırken takım olma yolunda çalışmalar yapıyoruz"

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
"Evet son maç daha iyiydik. Oyunun ikinci yarılarında kopmalar oluyor.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Bunun fiziksel olduğu kadar alışkanlıktan da kaynaklandığını düşünüyorum.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Maçı kazanmaya yönelik düşünen, rakibe oyununu kabul ettiren ve oyun üstünlüğünü sonuçla bütünleştiren bir takım olmayı arzuluyoruz. Bunu takıma benimseteceğiz."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"HERKES TAKIMA KATKI YAPACAK"
"Genelde 4'lü savunmayla oynuyoruz, oynayacağız. Zaman zaman 3'lü de oynadık.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Eldeki oyunculardan takım içinde ne şekilde randıman alırız diye düşünüyoruz.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Günümüzde bu sistem değişiklikleri saha içerisinde anında olabiliyor.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Sisteme takılmamak, iyi oyuna, verimli oyuna odaklanmak önemli.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Futbolun temel ilkeleri olduktan sonra bu sistem işi kolaylaşır. Herkesin takıma katkı yapması gerekiyor, bu ana felsefemiz."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

JOSEF'E ÖZEL MESAJ VERDİ
"Gedson ve Redmond, inisiyatif alıyorlar ve iyi bir kamp dönemi geçirdiler.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Josef'ten beklentilerim büyük, sakatlık sonrası yavaş yavaş %80-90'ını verebilecek bir performansa ulaşmasını bekliyorum.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Ghezzal'ın tam kapasiteyle şubattta döneceğini düşünüyorum. Kadromuzda bulunan her oyuncudan maksimum faydalanacağız."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"ISMAEL'I ELEŞTİREMEZSİNİZ"
"Her hocanın kendi sistemi, kendi doğruları olur. Valerien İsmael de öyle. Eleştiremezsiniz.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Zaman zaman toplarla çıkmak ya da topu rakibe bırakıp önde hataya zorlayıp sonuç üretmeye çalışmak bir tercihtir.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Ama ben orta sahayı güçlendirip, top kontrolünü elimize alarak rakibe pres yapmayı tercih ediyorum.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Bu tercih hem bütün oyuncuların oyuna katılmasını hem de enerjinizi 90+'ya yaymanızı sağlar. Futbolcular topla oynarken yorgunluk hissi fazla yaşamaz."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"FAS'IN YAPTIĞI ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"
"Saiss'in kaptanlığını yaptığı Fas'ın, bu kadar güçlü rakibin arasında çok büyük başarısı var.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Dünyanın en iyi 4 takımı arasına girmek, belki de dünya üçüncüsü olarak hatırlanacak bir başarı.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Saiss, Weghorst başta olmak üzere Atiba, N'Koudou bütün oyuncularımı kutladım. Sonuçtan bağımsız orada olmak da önemli bir durum."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"SONUÇLARA BAKMIYORUZ"
"Başlangıca göre iyiyiz ama bana göre hâlâ işin başındayız. Biraz daha dikkatli olup, daha çok istersek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Beşiktaş'ın yapısına göre arayışlarımızı deneme şansımız oldu. Oyuncuları değişik mevkilerde, sistemi ise kendi içinde değiştirerek oynadık.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Arkadaşlarımızın da buna olumlu cevabı vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemiyorum.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Çünkü hazırlık maçının sonuç olarak değil oyun olarak anlamı var."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"YOLUMUZ DAHA UZUN"
"Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk. Biraz geride olabiliriz. Ama uzun bir yol var.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Rakiplerimizin ne yaptığından ziyade önce bizim ne yapacağımız önemli.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Takım olmayı, kazanmayı bir an önce alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu yarışta sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

"DELE ALLI HİÇ SORUN ÇIKARMIYOR"
"Her hoca katkı verir. Bir oyuncu iyi olacaksa kendisi alır.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Önce o istemeli. İsteyip başarılı oluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Benim için en kariyerli isimle genç oyuncu arasında fark yok. O farkı oyuncu oluşturur.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Transfere kadar bu oyuncular bizim oyuncularımız. Yeni bir oyuncu olmayacak.

Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması! "Sıkıntıları görüyoruz"

Örneğin Dele Alli iyi çalışıyor. Çalışmıyor, sorun çıkarıyor diyemezsiniz. Daha verimli olmasının yollarını arıyoruz."

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