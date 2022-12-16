Saiss oynadığı için pişman değil!

ISINMA SIRASINDA AĞRILAR OLDU
Romain Saiss, sakatlanması ve sahayı terk etmesiyle ilgili de şöyle konuştu: "Sakatlığım oldu. Özellikle Portekiz ile oynadığımız çeyrek final mücadelesinde sakatlanmıştım. Isınma sırasında da ağrım oldu. Ancak kendimi iyi hissettim. Fakat maça başladıktan bir süre sonra yeniden ağrı hissettim. Ama asla oynadığım için pişman değilim. Isınırken ağrı hissettiğimde başka bir takım arkadaşıma yerimi verebilirdim, bunu tercih edebilirdim fakat oynamak istedim." Akşam'ın haberine göre Romain Saiss'in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen oynamasının ardından Beşiktaş'ta da bir endişe oluştu. Siyah-Beyazlılar, oyuncu İstanbul'a döndükten sonra tetkiklerde bulunacak.