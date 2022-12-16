Haberler Beşiktaş Saiss oynadığı için pişman değil!

Saiss oynadığı için pişman değil!

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas, yarı finalde Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elendi. Beşiktaş forması giyen Romain Saiss de Fas'ın kaptanı olarak maça 11'de başladı. İspanya ve Portekiz karşılaşmalarında sakatlanarak oyunu terk eden tecrübeli stoper, Fransa mücadelesinin de 21.dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Her ne kadar Beşiktaş, 'oynamasını istemiyoruz' diye mesaj gönderse de tecrübeli futbolcu, böyle bir günde ülkesini yalnız bırakmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:32
Saiss oynadığı için pişman değil!
Fransa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Saiss, şunları söyledi: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyorduk ama olmadı. Üçüncülük maçı oynayacağız. İstisnai bir şeyi başardığımızı unutmamalıyız ve üçüncü olmak için çalışacağız. Eğer bunu başarırsak harika olacak. İster Dünya Kupası ister bir sonraki Afrika Uluslar Kupası olsun, bu bize gelecekteki turnuvalarda fayda sağlayacaktır. Gerekli olanı yaptık ve futbolda her şey mümkün. Fas'a bir kupa getirmek için sahada her şeyimizi sunduk. İster Fas'ta olsun ister burada olsun, turnuva boyunca bizi destekleyen tüm Fas halkına teşekkür ediyorum. Olağanüstü destek aldık."

ISINMA SIRASINDA AĞRILAR OLDU

Romain Saiss, sakatlanması ve sahayı terk etmesiyle ilgili de şöyle konuştu: "Sakatlığım oldu. Özellikle Portekiz ile oynadığımız çeyrek final mücadelesinde sakatlanmıştım. Isınma sırasında da ağrım oldu. Ancak kendimi iyi hissettim. Fakat maça başladıktan bir süre sonra yeniden ağrı hissettim. Ama asla oynadığım için pişman değilim. Isınırken ağrı hissettiğimde başka bir takım arkadaşıma yerimi verebilirdim, bunu tercih edebilirdim fakat oynamak istedim." Akşam'ın haberine göre Romain Saiss'in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen oynamasının ardından Beşiktaş'ta da bir endişe oluştu. Siyah-Beyazlılar, oyuncu İstanbul'a döndükten sonra tetkiklerde bulunacak.

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