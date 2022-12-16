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Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda, Valentin Rosier krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ile arasının iyi olmadığı bilinen ve disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Valentin Rosier'in olası ayrılığı halinde, Beşiktaş'ın B planı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 14:19
Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

MENAJERİYLE İLK TEMAS
Ligue 1 ekiplerinden Lille, Beşiktaş forması giyen Fransız sağ bek oyuncusu Rosier'i gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas kuruldu.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

BEŞİKTAŞ'A RESMİ TEKLİF HENÜZ YOK
Rosier'in menajeriyle temaslar devam ediyor. Ancak; Beşiktaş Kulübü'ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI RAHATSIZ EDİYOR
Siyah-Beyazlı ekibe transfer olduktan sonra uyum sorunu yaşamayan ve kendisini 'Beşiktaş'ın Çocuğu Rosier' olarak lanse eden futbolcu, son dönemlerde gergin oluşu ve disiplinsiz tavırları ile tepki çekmişti.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZEL GÖRÜŞME
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Rosier ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcudan daha iyi konsantre olmasını isteyen Güneş, disiplinsiz davranışların sürmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Rosier bu sezon Beşiktaş'ta 13 maçta 1008 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Bilindiği üzere Rosier için Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4.8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Futbolcu ile Beşiktaş arasındaki sözleşme 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

ONUR BULUT ADAYLAR ARASINDA
Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut, Beşiktaş ile anıldı.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Oyuncunun menajeri Elyasa Süme, Takvim'e yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan resmi bir transfer teklifi almadıklarını ve Kayserispor ile yapılacak görüşmenin öncelikli olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

KEREM KALAFAT HABER BEKLİYOR
Bu arada Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat da Siyah-Beyazlılar'da şans bulmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Karadeniz ekibinin teknik patronu Bülent Korkmaz'ın bizzat transferini istediği Kalafat bu sezon 11 maçta 698 dakika süre aldı.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLMAK İSTİYOR
Kerem Kalafat, Rosier'in ayrılması durumunda sağ bek mevkisine aday isimlerden biri durumunda.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Kalafat, Rosier'in ardında yedek beklemek istemediği ve daha fazla şans bulmak istediği için Rizespor'un teklifini kabul etmişti.

Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a dönmek ve efsane olmak istiyorum" demişti.

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