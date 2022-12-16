Beşiktaş'ta Rosier depremi! Transfer gündeminde Onur Bulut var

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
MENAJERİYLE İLK TEMAS
Ligue 1 ekiplerinden Lille, Beşiktaş forması giyen Fransız sağ bek oyuncusu Rosier'i gündemine aldı.
Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas kuruldu.
BEŞİKTAŞ'A RESMİ TEKLİF HENÜZ YOK
Rosier'in menajeriyle temaslar devam ediyor. Ancak; Beşiktaş Kulübü'ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.
DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI RAHATSIZ EDİYOR
Siyah-Beyazlı ekibe transfer olduktan sonra uyum sorunu yaşamayan ve kendisini 'Beşiktaş'ın Çocuğu Rosier' olarak lanse eden futbolcu, son dönemlerde gergin oluşu ve disiplinsiz tavırları ile tepki çekmişti.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZEL GÖRÜŞME
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Rosier ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcudan daha iyi konsantre olmasını isteyen Güneş, disiplinsiz davranışların sürmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Rosier bu sezon Beşiktaş'ta 13 maçta 1008 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.
Bilindiği üzere Rosier için Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4.8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Futbolcu ile Beşiktaş arasındaki sözleşme 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam ediyor.
ONUR BULUT ADAYLAR ARASINDA
Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut, Beşiktaş ile anıldı.
Oyuncunun menajeri Elyasa Süme, Takvim'e yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan resmi bir transfer teklifi almadıklarını ve Kayserispor ile yapılacak görüşmenin öncelikli olduğunu ifade etti.
KEREM KALAFAT HABER BEKLİYOR
Bu arada Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat da Siyah-Beyazlılar'da şans bulmayı hedefliyor.
Karadeniz ekibinin teknik patronu Bülent Korkmaz'ın bizzat transferini istediği Kalafat bu sezon 11 maçta 698 dakika süre aldı.
BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLMAK İSTİYOR
Kerem Kalafat, Rosier'in ayrılması durumunda sağ bek mevkisine aday isimlerden biri durumunda.
Kalafat, Rosier'in ardında yedek beklemek istemediği ve daha fazla şans bulmak istediği için Rizespor'un teklifini kabul etmişti.
Futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a dönmek ve efsane olmak istiyorum" demişti.