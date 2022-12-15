Muleka’ya izin çıkmadı

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka’yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Güneş’in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka’ya, Marsilya’nın ilgili olduğu haberleri Fransa’da manşetlere taşınmıştı. Ancak Güneş’in, 23 yaşındaki yıldız için yönetime “Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum” şeklinde rapor verdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Güneş'in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka'ya, Marsilya'nın ilgili olduğu haberleri Fransa'da manşetlere taşınmıştı. Ancak Güneş'in, 23 yaşındaki yıldız için yönetime "Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum" şeklinde rapor verdiği ifade edildi.