Haberler Beşiktaş Muleka’ya izin çıkmadı

Muleka’ya izin çıkmadı

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka’yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Güneş’in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka’ya, Marsilya’nın ilgili olduğu haberleri Fransa’da manşetlere taşınmıştı. Ancak Güneş’in, 23 yaşındaki yıldız için yönetime “Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum” şeklinde rapor verdiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Muleka’ya izin çıkmadı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Güneş'in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka'ya, Marsilya'nın ilgili olduğu haberleri Fransa'da manşetlere taşınmıştı. Ancak Güneş'in, 23 yaşındaki yıldız için yönetime "Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum" şeklinde rapor verdiği ifade edildi.
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