Gol+asist=20

Beşiktaş'ın sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerinde sahanın farklı bölgelerinde görev yapan Tayfur Bingöl, yeni hedefinin forvet olarak oynamak olduğunu söyledi. Tayfur Bingöl, "Sol bek, sol açık, orta saha, stoperde bölgelerinde forma giydim. Bugüne kadar sadece forvet bölgesinde oynamadım. Şu andaki yeni hedefim ileride forvet oynamak. Kendimi güncelleyip ilerleyen zamanda forvete uyum sağlamaya çalışacağım. Gol hissiyatım çok fazla. Sahanın her yerinde rahat ediyorum. Gol ve asist yüzdem çok fazla. Asistlerle birlikte toplam 20 gole ulaşabilirim. Bunu başarabileceğime inanıyorum" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEK OLDU

Avrupa'da futbol oynamayı hedeflemediğini belirten Tayfur Bingöl şöyle devam etti: "29 yaşımdayım ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Avrupa hedefim yok. Beşiktaş, şu anda Premier Lig seviyesinde bir takım. Ben Beşiktaş'a gelerek hayalimi gerçekleştirdim. Beşiktaş taraftarı, bu hayalimi gerçekleştirmemde çok büyük pay sahibi. Formayı giydim ve dünyanın en mutlu insanıyım. Önümüzdeki süreçte Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum. Tüm odaklandığım şey her maç sahada yüzde 100 performansla mücadele etmek."

GÜNEŞ'LE ÇOK MUTLUYUZ

Siyah -beyazlıların tecrübeli yıldızı Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in kendisini geliştireceğine inandığını belirtti. Şenol Güneş ile ilk kez çalıştığını hatırlatan Tayfur, "Şenol hocayı daha önce televizyonda veya rakibimiz olduğunda görüyordum. Kendisi çok öğretici, saha içindeki hataları iyi bir şekilde anlatan biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım da öyle. Geleceğe çok umutlu bakıyoruz. Umarım böyle olur" değerlendirmesinde bulund