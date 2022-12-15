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G.Antep’i dün canlı izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir yandan takımını ligin ikinci yarısına hazırlarken, diğer yandan da rakiplerini takip ediyor. Gaziantep ile Hatayspor, dün Antalya’da hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve maçı 2-1 Hatayspor kazandı. Şenol Güneş, aranın ardından ligde karşılaşacakları G.Antep’in maçını kendisine ayrılan yerden izlerken bol bol not tuttu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
G.Antep’i dün canlı izledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir yandan takımını ligin ikinci yarısına hazırlarken, diğer yandan da rakiplerini takip ediyor. Gaziantep ile Hatayspor, dün Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve maçı 2-1 Hatayspor kazandı. Şenol Güneş, aranın ardından ligde karşılaşacakları G.Antep'in maçını kendisine ayrılan yerden izlerken bol bol not tuttu.
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