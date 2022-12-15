BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'dan dikkat çeken sözler! "Kariyerimi..."

"RONALDO VE MESSI İLE FUTBOL..."

Kupanın Ronaldo ve Messi ekseninde yoğun bir gündeme sahip olmasını farklı bir yönden değerlendiren Atiba Hutchinson, "Şu an bulunduğumuz noktada hep detaylar üzerine kurulu olduğunu görüyoruz futbolun. Dünya futbolu, Dünya Kupası da bu şekilde yıldızları içerirken, gözler tabii ki bu yıldız isimlerin, bu büyük isimlerin üzerinde oluyor. Sadece futbolda değil tabii ki, hayatta da tüm gözler bu insanların üzerinde. Sadece futbolda sahada ya da sahnede değil, özel hayatlarında da takip ediyor insanlar. Ayrıca bahsettiğim sporcular kendi ülkelerini en zor seviyede temsil ediyorlar ki bir Dünya Kupası, bir ülkenin yükü omuzlarında bu insanların. Bu en yüksek seviyedeki temsile ben kesinlikle, bir kere önce saygı duyulmasını, saygılı olunmasından yanayım. Ronaldo konusunda bunun bir hoca kararı olduğunu düşünüyorum ki, Ronaldo'nun günün sonunda düşündüğümüzde yaptığı şey, futbola çok fazla şey katmak. 18-20 yıldır neredeyse sürekli en iyi seviyede oynamış, futbola çok fazla şey katmış bir insan. Bizler futbolcuları izlerken onlara saygı duyup, kendileri hakkında sürekli olumlu konuşmalıyız. Çünkü bunu hak ediyorlar. Futbol belki de hiç görmediği ve ileride belki de görmeyeceği bir şeyi yaşıyor, Ronaldo, Messi ve bu diğer futbolcular aynı sahneyi paylaştığında... Bu futbolcuların hepsine saygı duymamız gerekiyor" diye konuştu.