BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'dan dikkat çeken sözler! "Kariyerimi..."

Temmuz 2013'te Beşiktaş'a imza atan ve kamuoyunda 'en fazla 2-3 sene top oynar' diye tahmin edilen Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarda 10'uncu sezonunu yaşıyor. 10 sezonda oynadığı hiç bir maçta, taraftarın ve kendini izleyen sporseverlerin performansından en ufak bir endişe duymadığı Atiba, 39 yaşında olmasına rağmen 'nasıl iyi futbolcu olunur'u da kamuoyuna göstermeye devam ediyor.
Ülkesi Kanada ile 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan ve grup maçlarında elenince çok fazla vakit geçirmeden Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'ya dönen Atiba, merak edilen soruları yanıtladı.
"TAKIM OLARAK HAVAMIZ ÇOK İYİ"
Kamp ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Hutchinson, "Havamız iyi. Ben bir süre uzak kaldım, dediğiniz gibi ama şu anda tekrar döndüm ve takımla beraberim. Her takım için önemli şeyler bu kamplar, sabah-akşam beraber olursunuz bu ortamlarda, bu da bir birliktelik sağlar. İyi gidiyor şu anda, idmanlarımız da keyifli oluyor. Ben de kendim geri döndüğüm için mutluyum ayrıca" diye konuştu.