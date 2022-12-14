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Takım çifte mesaide

Kara Kartal, Antalya kampındaki hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Günün ilk çalışması salonda gerçekleştirildi. İki grup halinde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıydı. Siyah beyazlı futbolcular akşam antrenmanında ise sahada ter döktü. Pas idmanı sonrası taktik denemeler gerçekleştiren Beşiktaş ardından şut denemeleri ile antrenmanı noktaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Takım çifte mesaide
Kara Kartal, Antalya kampındaki hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Günün ilk çalışması salonda gerçekleştirildi. İki grup halinde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıydı. Siyah beyazlı futbolcular akşam antrenmanında ise sahada ter döktü. Pas idmanı sonrası taktik denemeler gerçekleştiren Beşiktaş ardından şut denemeleri ile antrenmanı noktaladı.
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