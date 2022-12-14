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Saiss devam edemedi! Beşiktaş talepte bulunmuştu ama dinlemediler...

2022 Dünya Kupası Yarı Final mücadelesinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelede Beşiktaş'ta forma giyen Faslı savunmacı Romain Saiss ilk 11'de sahaya çıkarken sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 22:30
Saiss devam edemedi! Beşiktaş talepte bulunmuştu ama dinlemediler...

Fransa ile Fas, 2022 Dünya Kupası Yarı Final maçında kozlarını paylaştı.

Portekiz ile oynanan karşılaşmada 51. dakikada sol arka üst adalesinden sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Romain Saiss bu mücadeleye ilk 11'de çıktı ancak maçın 21. dakikasında oyuna devam edemedi ve yerini Amallah'a bırakmak zorunda kaldı.

Bu maç öncesi, Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde hafif yırtık olan Romain Saiss'la konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas milli takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde istekte bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA SAISS KORKUSU

Tecrübeli oyuncu, adalesinde yırtık belirlenmesi halinde yaklaşık bir ay siyah-beyazlı formadan uzak kalacak. Romain Saiss bu durumda Beşiktaş'ın 25 Aralık'ta Gaziantep (D), 29 Ocak'ta Adana Demirspor ve 7 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

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