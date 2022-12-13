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Yeniden Caner Erkin

Siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin “Ne var diyebilirim, ne yok diyebilirim” ifadesini kullandığı Caner Erkin ile görüşmelere başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Yeniden Caner Erkin
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten ayrılan deneyimli sol bek Caner Erkin ile görüşmelere başladı. Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile transfer görüşmelerine başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz hafta Antalya'daki kampta yaptığı açıklamada Caner Erkin için "Ne var diyebilirim, ne yok diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Kariyerinde daha önce de Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki futbolcu da bir kez daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması durumunda Caner Erkin, ocak ayındaki ara transfer döneminde yeniden siyah-beyazlı ekibe dahil olacak. Öte yandan Beşiktaş'ın aynı dönemde sol bekin yanı sıra 6 numara, Welinton ve Kevin N'Koudou'nun durumlarına göre de sağ stoper ve sol kanat transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.
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