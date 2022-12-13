Saiss’te adale yırtığı korkusu

Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ın Beşiktaşlı stoperi Romain Saiss'ta ciddi sakatlık endişesi söz konusu. Portekiz'i eledikleri maçta ağrılarına rağmen sahaya 11'de çıkan ancak 51 dakika dayanan Saiss'in 1. derecede hafif üst adale yırtığı söz konusu. 32 yaşındaki futbolcunun ağrılarının arttığı ve yırtığın orta dereceye geçmesinden endişe edildiği kaydedildi.
Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ın Beşiktaşlı stoperi Romain Saiss'ta ciddi sakatlık endişesi söz konusu. Portekiz'i eledikleri maçta ağrılarına rağmen sahaya 11'de çıkan ancak 51 dakika dayanan Saiss'in 1. derecede hafif üst adale yırtığı söz konusu. 32 yaşındaki futbolcunun ağrılarının arttığı ve yırtığın orta dereceye geçmesinden endişe edildiği kaydedildi.