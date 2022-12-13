Kara Kartal’a durmak yasak

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Westerlo maçında forma giyen isimler salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları ile başladıkları antrenmana; pas, taktik çalışması, şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Westerlo maçında forma giyen isimler salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları ile başladıkları antrenmana; pas, taktik çalışması, şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.