Geri çağırma maddesi yok

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst için, Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Kompany, Weghorst'u geri çağırma maddelerinin olmadığını söyledi. Burnley mevcut ile sözleşmesi ise 2025'e kadar devam eden Weghorst, siyahbeyazlı ekipte çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst için, Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Kompany, Weghorst'u geri çağırma maddelerinin olmadığını söyledi. Burnley mevcut ile sözleşmesi ise 2025'e kadar devam eden Weghorst, siyahbeyazlı ekipte çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.