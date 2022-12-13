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Bul ve geliştir

Ceyhun Kazancı, transfer planlarını böyle açıkladı. “Avrupa’nın büyük takımlarında olan, oynama fırsatı bulmayan genç oyuncuları alıp sonrasında da kiralayarak onları geliştirmek istiyoruz. Weghorst’la karşılıklı memnuniyet var. Burada mutlu...”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Bul ve geliştir

Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı takımın durumu hakkında açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Kazancı, transfer stratejilerini "Avrupa'nın büyük takımlarında olan ama oynama fırsatı bulmayan genç oyuncuları bulup Beşiktaş'a kazandırmak ve sonrasında kiralayarak onları geliştirmek istiyoruz" dedi. Weghorst'la devam etmek istediklerini söyleyen Kazancı, "Karşılıklı memnuniyet var. Burada mutlu. Biz de kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

KIMSE IÇIN GIDECEK DIYEMEYIZ

Oyuncuların durumuyla ilgili de konuşan Kazancı, "Masuaku, Trabzonspor maçında yaptığı bireysel hatadan dolayı eleştiriliyor ama kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyoruz. Ne Masuaku ne de diğer oyuncular için gelecek-gidecek diyemeyiz" dedi ve ekledi: Rosier'de de isteksizlik olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun olduğu doğru değil.

HOCAYLA ARAMIZ GERGIN DEĞIL

Teknik direktör Şenol Güneş için ayrı bir parantez açan Kazancı "Şenol Güneş taraftarımızın da çok yoğun şekilde destek verdiği bir isim. Camia şu anda kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sonra güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz. Umarım sezon başındaki o güçlü havaya döneceğiz. Hocayla aramız gergin değil" ifadelerini kullandı. Kazancı'nın Güneş'le yeniden anlaşılma sürecinde usta hocayı istemediği iddia ediliyordu.

OYUNCULARIN MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK

Kazancı kamp çalışmalarına da değindi. Takımın yoğun bir programdan geçtiğinin altını çizen siyah beyazlı idareci, "Oldukça yoğun geçen bir kamp dönemi oluyor. Cuma gününe kadar da böyle devam edecek" ifadelerini kullandı. Ceyhun Kazancı ayrıca futbolcuların moral ve motivasyon olarak gayet iyi durumda olduklarının da altını çizdi.

ALLI YÜKSELIŞE GEÇECEK

"Dele Alli çok yoğun şekilde çalışıyor. Bu düşüşü tekrar bir yükselişe çevirebilir miyiz, bizim fikrimiz buydu. Geri döneceğine çok inanıyorum. Şenol Hoca, kariyeri düşüşe geçmiş bir oyuncuyu geri döndürmesiyle meşhur."

PINHEIRO BİR MODELDİ

Kazancı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası neden daha isimli teknik adamlarla görüşülmediği sorusuna "Başka hocalarla da görüştük ama mali nedenlerden dolayı gerçekleşmedi" cevabını verdi. Kazancı ayrıca "Pinheiro ismi sadece bir detaydı, o dönem bir model getirmek istemiştik" dedi.

SAHAYA KARIŞMAM Kİ

Siyah beyazlı yönetici görev tanımına da açıklık getirdi: Sportif direktör sahaya karışmamalıdır. Hele benim gibi profiller zaten hiç karışmaz. Benim gibi profiller sahaya karışmamasının garantisidir. Benim sahaya dahil olduğum yönünde haberler çıkıyordu ama bunlar bayağı komik geliyordu.

HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM

Ceyhun Kazancı, Valerien İsmael dönemine ilişkin de "Ghezzal'ın hocayı istemeyenlerin başında geldiği söyleniyordu, aslında sevenlerin başında geliyordu" ifadesini kullandı. Kazancı, "İsmael'i getirdiğinize pişman mısınız?" şeklinde soruya ise net olarak "Hayır" yanıtını verdi

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