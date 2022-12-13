Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmaları sürüyor! Josef ve Rosier takımla çalıştı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.



Sabah salonda çalışan siyah beyazlılar, akşam idmanında sahada pas ve pres organizasyonu ile hücum setleri çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından kısa pas yapan futbolcular, ardından geniş alanda tek pas ve pres uygulaması çalıştı. Akşam antrenmanı taktik çift kale maç ile sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Josef De Souza ile soğuk algınlığını atlatan Valentin Rosier idmana çıkarken, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Berkay idmanda yer almadı.

Beşiktaş Antalya'daki antrenmanlarına yarın devam edecek.