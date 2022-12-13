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Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ara transfer döneminde her iki kanada da takviye yapmaya hazırlanıyor. Hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği yıldızları kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isimler ve flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:49
Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Bir süredir ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, ocak ayını hızlı geçirecek.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteklerine göre hareket eden siyah-beyazlılarda eksik bölgeler belirlendi.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Kanat bölgesindeki rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvayan Kara-Kartal, 2 yıldızı gündemine aldı.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

İLK BOMBA CENGİZ ÜNDER!
Yabancı sınırı nedeniyle yerli oyunculara ayrı bir önem veren Beşiktaş, milli yıldız Cengiz Ünder'in peşinde.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Şenol Güneş, Marsilya'dan ayrılması gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcunun transferini çok istiyor.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un, Cengiz Ünder'i ikna etmek için transferde devreye girdiği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Bu sezon Fransa Ligue 1 ekibinde 20 resmi maçta forma giyen Cengiz, 1 asistle oynadı.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Her iki kanatta da forma giyebilen yıldız oyuncu, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Cengiz Ünder'in kulübü Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

NWAKAEME KARTAL'A DOĞRU!
Beşiktaş'ın kanat mevkisinde düşündüğü diğer isim bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'da kariyerine devam eden Nijeryalı oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile temaslarda bulunduğu öne sürülüyor.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Yapılan görüşmelerde orta yol bulunması durumunda Nwakaeme ile sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Nwakaeme, Suudi Profesyonel Lig'de 6 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Beşiktaş'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...

Takımıyla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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