TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.
Devre arasında takımı kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına da odaklandı.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sol bek Masuaku hakkında da yorumlarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi'nin dediği gibi Masuaku uçmazsa Beşiktaş devre arasında bir sol bek transferi edecek…
Bu sol beki ise Romain Saiss getirecek gibi.
Milli takım kaptanı Fas ile destan yazıyor.
Aynı takımın sol beki Yahia Attiat-Allah'ta beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.
Şenol Güneş'in son oynanan Portekiz maçında izlediği 27 yaşındaki sol beki çok beğendi.
Güneş, oyuncunun durumunun araştırılmasını istediği bildirildi.
Ayrıca Şenol Güneş'in Masuaku'dan memnun olmadığı da biliniyor.
RIDVAN GELMİYOR!
Şenol Güneş, Ragners'ta istediği sürelere ulaşamayan Rıdvan Yılmaz'ın tekrar takıma kazandırılmasını istemişti.
Ancak milli oyuncu futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıklayarak kapıyı kapatmıştı.
Faslı sol bek Wydad Casablanca'da forma giyiyor.
27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 1.5 milyon euro.
Yahia Attiat-Allah, Fas ile Dünya Kupası'nda forma giyiyor.