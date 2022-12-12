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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sol bek arayışları hızlandı. Masuaku'nun performansından memnun olmayan siyah-beyazlı teknik heyet, yönetimden transfer istedi. Beşiktaşlı kurmaylar, Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas Milli Takımı'nın sol bekini gündemine aldı. Fas'ın kaptanı Romain Saiss transferde aracı rolünü üstlenecek. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Devre arasında takımı kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına da odaklandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sol bek Masuaku hakkında da yorumlarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Aynı takımın sol beki Yahia Attiat-Allah'ta beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Şenol Güneş'in son oynanan Portekiz maçında izlediği 27 yaşındaki sol beki çok beğendi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Güneş, oyuncunun durumunun araştırılmasını istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Ayrıca Şenol Güneş'in Masuaku'dan memnun olmadığı da biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

RIDVAN GELMİYOR!

Şenol Güneş, Ragners'ta istediği sürelere ulaşamayan Rıdvan Yılmaz'ın tekrar takıma kazandırılmasını istemişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor

Ancak milli oyuncu futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıklayarak kapıyı kapatmıştı.

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