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Kartal tek attı

Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo’yu 87. dakikada Redmond’un attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Kartal tek attı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, Belçika ekibi Westerlo ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sahaya Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Necip, Redmond, Gedson, Salih, Dele Alli ve Semih Kılıçsoy 11'i ile çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında Ersin Destanoğlu, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Meraş'ı, ilerleyen dakikalarda ise Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin ve Serkan Emrecan Terzi'yi oyuna dahil etti. Zaman zaman yağmur ve rüzgarın oyunu etkilediği mücadelede takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre eşitlik bozulmazken, 87. dakikadaki kontratakta Redmond, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Rosier, Josef, Ghezzal, Muleka, Emrecan ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.

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