Beşiktaş Westerlo maçı sonrası hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm merkezinde kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı.



Pazar günü oynanan Westerlo maçında forma giyen isimler salonda çalışma gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları ile başladıkları antrenmana; pas, taktik çalışması, şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.