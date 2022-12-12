Haberler Beşiktaş Beşiktaş Westerlo maçı sonrası hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Westerlo maçı sonrası hazırlıklarını sürdürdü

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, bir yandan hazırlık maçı yapmaya devam ederken, diğer yandan da antrenmanlarını sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:42
Beşiktaş Westerlo maçı sonrası hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm merkezinde kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı.

Pazar günü oynanan Westerlo maçında forma giyen isimler salonda çalışma gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları ile başladıkları antrenmana; pas, taktik çalışması, şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…
Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...
Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike...
Kartal'da Saiss endişesi! O maçları kaçırabilir
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Aralık)
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti 15:42
G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı 15:21
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor 14:33
Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri 14:32
Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? 14:17
Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" 14:08
Daha Eski
N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... 13:39
Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü 12:57
Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? 12:30
Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar 12:23
Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! 11:45
Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? 11:43