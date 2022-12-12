BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Ağırlığını stoper ve sol bek transferine veren Beşiktaş'ta diğer mevkiler öncelikli olmasa da arayışlar sürüyor.
Ağırlığını stoper ve sol bek transferine veren Beşiktaş'ta diğer mevkiler öncelikli olmasa da arayışlar sürüyor.
Kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar için Roma'nın yıldızı Stephan El Shaarawy ismi gündeme geldi.
30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi İtalyan ekibiyle sezon sonu bitecek.
Yıldız isim için harekete geçme kararı alan yönetimin devre arasında hem Stephan El Shaarawy hem kulübüyle masaya oturmayı planladığı belirtildi.
Transferde Kara Kartal'ın elini güçlendiren etkense Roma'nın oyuncu ile sözleşme uzatmaya yanaşmaması...
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Buna göre Beşiktaş yönetimi İtalyan futbolcuyla anlaşıp sözleşmesinin bitmesini beklemeden El Shaarawy'yi ara dönemde katmak istiyor.
Siyah-beyazlılar kulübünün maliyetinden kurtulmak istemesi nedeniyle bu transferi bonservis ödemeden çözmek istiyor.
Kartal tecrübeli krampona teklif edilecek maaş ve imza ücreti konusunda çalışma yaptığı belirtildi.
Piyasa değeri 5 milyon euro civarında.
Stephan El Shaarawy sol kanat, forvet arkası ve sağ kanatta görev yapıyor.
RAKİPLER DE PEŞİNDEYDİ
El Shaarawy daha önce de Türk ekiplerinin gündemine sık sık gelmişti.
F.Bahçe ve G.Saray olmak üzere adı ezeli rakiplerle anılmıştı.
Özellikle kariyer zirvesi yaptığı Milan döneminde ciddi girişimlerde bulunulmuş, sonuca ulaşılamamıştı.
Kulüp kariyerinde toplam 431 resmi maçta forma giyen tecrübeli krampon, 113 gol ve 48 asist üretti.
Milli takımında 29 karşılaşmada görev aldı.