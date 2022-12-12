Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ın, transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Siyah-beyazlılar İtalya Serie A ekibi Roma ile sözleşmesini uzatmayan kanat oyuncusunu radarına aldı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Ağırlığını stoper ve sol bek transferine veren Beşiktaş'ta diğer mevkiler öncelikli olmasa da arayışlar sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar için Roma'nın yıldızı Stephan El Shaarawy ismi gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi İtalyan ekibiyle sezon sonu bitecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Yıldız isim için harekete geçme kararı alan yönetimin devre arasında hem Stephan El Shaarawy hem kulübüyle masaya oturmayı planladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Transferde Kara Kartal'ın elini güçlendiren etkense Roma'nın oyuncu ile sözleşme uzatmaya yanaşmaması...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Buna göre Beşiktaş yönetimi İtalyan futbolcuyla anlaşıp sözleşmesinin bitmesini beklemeden El Shaarawy'yi ara dönemde katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Siyah-beyazlılar kulübünün maliyetinden kurtulmak istemesi nedeniyle bu transferi bonservis ödemeden çözmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Kartal tecrübeli krampona teklif edilecek maaş ve imza ücreti konusunda çalışma yaptığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Piyasa değeri 5 milyon euro civarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Stephan El Shaarawy sol kanat, forvet arkası ve sağ kanatta görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

RAKİPLER DE PEŞİNDEYDİ

El Shaarawy daha önce de Türk ekiplerinin gündemine sık sık gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

F.Bahçe ve G.Saray olmak üzere adı ezeli rakiplerle anılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Özellikle kariyer zirvesi yaptığı Milan döneminde ciddi girişimlerde bulunulmuş, sonuca ulaşılamamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Kulüp kariyerinde toplam 431 resmi maçta forma giyen tecrübeli krampon, 113 gol ve 48 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı

Milli takımında 29 karşılaşmada görev aldı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi yenilgiden sonra Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Hayranlarını kahreden sözler: “Sona erdi…”
Büyük soygun! Tuba Büyüküstün ile tanışmak için İstanbul'a gelen Arjantinli iş adamı 40 bin euro dolandırıldı
F.Bahçe'de golcü operasyonu! Listede 2 yıldız
Fırtına'da gözler Avcı'da! Kimleri kastetti?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Faslı sol bek! Saiss getiriyor
Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! 07:02
Kartal tek attı Kartal tek attı 01:14
G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! 23:28
Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da 23:19
Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle 22:41
İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık 22:36
Daha Eski
Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız 22:34
Redmond attı Beşiktaş kazandı! Redmond attı Beşiktaş kazandı! 22:27
F.Bahçe'ye Faslı stoper! F.Bahçe'ye Faslı stoper! 22:27
Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." 22:26
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... 22:26
Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! 22:26