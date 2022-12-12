Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"ROSIER İSTEKSİZ"

Rosier'de isteksizlik olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Neden öyle olsun? Rosier duygularını dışarıya çok vuran bir oyuncu. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun olduğu doğru değil