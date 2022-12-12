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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya kampını sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı Caner Erkin'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Kazancı'nın sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 19:44
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu
Dünya Kupası arasını nedeniyle ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı Trt Spor'a konuştu.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Antalya kampı hakkında konuşan Ceyhun Kazancı, "Son derece yoğun geçiyor kamp. Her şey yolunda şu ana kadar. Ağırlıklı olarak çift idman olarak geçiyor. Çok yoğun çalışıyorlar. Yoğunluktan dolayı oyuncular odalarından çıkamıyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek. ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Sportif direktörlüğü hakkında konuşan Kazancı, "Bu tartışmaların olmasının nedeni kavramın, iyi bir şekilde tanımlanmamış olması. Ne yapar sportif direktör? Görev tanımı nedir? Bunlar çok fazla Türkiye'de konuşulmuyor. Aslında bu bir organizatörlük.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Sportif direktörlük denince Türkiye'deki deneyimler de göz önüne alınınca genelde bir sonraki adımı hocalık olan bir formatta olduğu için, insanlar doğal olarak futbolculuktan gelmesi gerekiyor diye yorumluyor."

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Sportif direktör sahaya karışmamalıdır. Hele benim gibi profiller zaten hiç karışmaz. Benim gibi profiller sahaya karışmamasının garantisidir. Benim sahaya dahil olduğum yönünde haberler çıkıyordu ama bunlar bayağı komik geliyordu."

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Pinheiro adı geçtikten sonra bir takım eleştiriler geldi. Ancak belki de bir model üzerine yoğunlaşmıştık Pinheriro bir detay, bir isimdi. Farke ismi son derece olumlu karşılanmıştı. Model arasında fark yoktu." dedi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"SCHMIDT VE DE ZERBI İLE GÖRÜŞTÜK"

Görüştükleri teknik adamlar hakkında konuşan Kazancı, "Bu isimlerle görüştük. Ben elimden geldiğince zaten yakından bu profilleri takip ediyordum. Bu profillerle görüşmeler oldu ama maliyetler söz konusu oldu ve bu isimler olmadı." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Fransız teknik adam hakkında konuşan Kazancı, "Valerien Ismael tercihimden dolayı kesinlikle pişman değilim." dedi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"CAMİA KENETLENMİŞ DURUMDA"

Taraftarın Şenol Güneş'e destek verdiğini aktaran Kazancı, "Şu anda başımızda Şenol Güneş var. Bizim için önemli olan camianın ve takımın havası. Camia kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sonra da güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"ROSIER İSTEKSİZ"
Rosier'de isteksizlik olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Neden öyle olsun? Rosier duygularını dışarıya çok vuran bir oyuncu. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun olduğu doğru değil

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Caner Erkin transfer hakkında açıklamalarda bulunan Kazancı, "Transferiyle ilgili bir durum şu anda söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Öte yandan Kazancı, Wout Weghorst için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"MASUAKU'YU SAKATLIK ETKİLEDİ"

Masuaku hakkında konuşan Kazancı, "Çok kötü bir performans sergilediğini düşünmüyoruz. Son dönemde dizinde sakatlık vardı, ona bağlı bir performans düşüklüğü oldu. Ne Masuaku ne de diğer oyuncularla ilgili gelecek - gidecek diyebilmek söz konusu değil." dedi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Caner Erkin transferi hakkında açıklamalarda bulundu

"DELE ALLI GERİ DÖNECEK"

İngiliz yıldız Dele Alli hakkında konuşan Kazancı, "Yoğun şekilde çalışıyor. Bu düşüşü tekrar bir yükselişe çevirebilir miyiz, bizim fikrimiz buydu. Geri döneceğine çok inanıyorum. Şenol Hoca, kariyeri düşüşe geçmiş bir oyuncuyu geri döndürmesiyle meşhur. Dele Alli, yapabilecek mi bunun cevabını kimse veremez şu anda. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 3 yıl önce 100M€'lara çıkmış bir oyuncu. Bir düşüş yaşamış." ifadelerini kullandı.

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