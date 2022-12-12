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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas'ın tecrübeli oyuncusu Romain Saiss sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Beşiktaşlı ismin sakatlığına dair endişeler sürüyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 07:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş'ta, teknik heyet ve futbolcular, Fas'ın önceki akşam Portekiz'i yenerek yarı finale çıktığı maçı televizyondan izleyip Romain Saiss'e destek verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Heyecan içinde maçı izleyen siyah-beyazlıların, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas'ın elde ettiği tarihi başarıdan büyük mutluluk duydukları ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Saiss'in sol arka adalesinden yaşadığı ciddi sakatlık ise bu mutluluğa gölge düşürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Maçın 51. dakikasında sedyeyle kenara alınan Fas Milli Takımı kaptanının durumunun ciddi olabileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Siyah-beyazlılar, Saiss'in uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli futbolcu adalesinde yırtık belirlenmesi halinde yaklaşık bir ay siyah-beyazlı formadan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Romain Saiss bu durumda Beşiktaş'ın 25 Aralık'ta Gaziantep (D), 29 Ocak'ta Adana Demirspor ve 7 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Saiss, Portekiz maçından sonra yaptığı açıklamada Fransa ile çarşamba günü oynayacakları yarı final karşılaşmasında forma giymek istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Deneyimli oyuncu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Sakatlığımın durumuna bakacağız ve gerekli testleri yapacağız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Portekiz'e karşı neredeyse 55 dakika tek bacakla oynadım ancak yarı final maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

ROMAIN SAISS KİMDİR?

26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valence altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

Sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers, Wolverhampton formaları giydi. Sezon başında bedelsiz şekilde Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

32 yaşındaki futbolcu, 1.88 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük endişe! Romain Saiss sahalara ne zaman dönecek?

A milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Saiss'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro... Saiss'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

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