Pişman değilim

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, A Spor'a konuştu. Antalya kampında Sercan Dikme'nin sorularını yanıtlayan 31 yaşındaki golcün, "İngiltere'ye gittiğin için pişman mısın?" sorusuna, "İngiltere'de çok sıkıntı yaşamadım, çünkü İngilizcem iyiydi. Almanya'ya benzer bir ülke, pek zorluk yaşamadım. 'Keşke İngiltere'ye gitmeseydim' diyemem. İspanya ya da İtalya'ya gitsem daha farklı olabilirdi. Ama çocukluk hayalim Premier Lig'di. Başarılı ve başarısız dönemlerim oldu. Zamanı geriye alsak, yine giderdim" yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLUK ADAYIYIZ

Siyah-beyazlıların başarılı forveti, Süper Lig şampiyonluğu için "Önümüzdeki 3 maçta 9 puan toplarsak, şampiyonluğun en büyük adayı biz oluruz" yorumunu yaptı. Üçlü sistemde oynamanın zor ve yoran bir formasyon olduğunu belirten Cenk Tosun şöyle devam etti: "Modern futbolda 3'lü oynayan çok takım var. 3'lü zor ve yoran bir formasyon. Ama etkili oynarsanız, başarılı olursunuz. Benim pozisyonum belli. 3'lüde kenarlarda hoca beni düşünüyor. Üç pivot forvetle oynuyorsunuz gibi oluyor ve bu da işime geliyor."

DELE ALLI FARKLI

Dele Alli iyi bir insan, takımda herkes onu çok sever. Malzemeci, aşçı... Şenol Hoca'nın dokunuşları ile inşallah iyi bir yere gelecek. Takıma çok büyük katkısı olacak.

BABACAN HOCA

Şenol Hoca'nın oyuncularla arası çok iyidir. Zaten bu yüzden kenardan gelenler de onunla birlikte daha çok katkı yapar. 1 adım gelene, 10 adım gider. Çok babacan bir insandır.

KÜFÜR EDİYORDUK

Dün Dele Alli canlı yayın açmış, küfür var, biz de futbolculara sallıyoruz. Allah'tan gördük de kapattık. Orada videomuz ortaya çıksa falan, eyvah diyorum!

TEKLİF ALDIM!

Beşiktaş'a geri dönmeden evvel Türkiye'den teklif aldım, (F.Bahçe iddiları vardı) ancak takım ismi veremem. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim.

1 YIL UZATIRIZ

Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam, sözleşmem otomatik olarak uzuyor.

BİR DAHA GELME

Şenol hocanın şakaları çok. Ondan 10 gün izin istedim, 4 gün verdi. 'Ama herkese 10 gün verdiniz' dedim, yanıtı şu oldu: 10 gün mü izin istiyorsun; git bir daha da gelme!

TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM

Cenk Tosun aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra teknik direktör olmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Öyle planlarım var, o yönde çalışma yapıyorum. Hoşuma giden idmanları yazıyorum, not alıyorum, hocalarıma soruyorum. Futbol hayatım bittikten sonra Allah nasip ederse ben de teknik direktör olmak istiyorum" diye konuştu.

ISMAEL'E ÇOK ÖFKELENDİM!

Cenk Tosun, Valerien Ismael döneminde 1 dakika oyuna girerken üzüldüğünü belirterek, "Elbette Beşiktaş forması üstündeyken, her dakika önemlidir. Ancak bir önceki maçta iyi oynadım. Sonrasında 1 dakika oynamayı kendime haksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı, beni öfkelendirdi" ifadelerini kullandı.