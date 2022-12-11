Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif..."

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, Antalya kampında konuştu.
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, Antalya kampında konuştu.
Siyah-beyazlı takıma kısa sürede uyum sağlayan ve performansıyla herkesin güvenini kazanan 22 yaşındaki milli futbolcu; sürpriz transferi, şampiyonluk yarışı ve kariyer hedefleri başta olmak üzere birçok konuda düşüncelerini paylaştı.
İşte Milliyet'e konuyşan Tayyip Talha'nın açıklamaları...
"Sergio Ramos ve Van Dijk gibi bütün iyi stoperleri yakından takip ediyorum, onların özelliklerini almaya çalışıyorum. Sergio Ramos'a benzetilmek gururlandırıyor beni. Küçükken videolarını izleyip maçlara çıkardım."
Tayyip Talha, Beşiktaşlı taraftarlarca son dönemde Sergio Ramos'a benzetilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi...
- Türkiye'de yerli stoper olarak beğendiğin bir isim var mı?
Hiçbir zaman idolüm dediğim futbolcu olmadı. Her başarılı stoperin iyi bir özelliğini almaya çalışıyorum. Sergio Ramos, Van Dijk hepsinden böyle en iyi özellikleri almaya çalışıyorum. Şu tam benim idolüm diyemem.
- Sosyal medyada Beşiktaş taraftarı, Sergio Ramos diyorlar şu aralar...
Gururlandırıyor beni. Küçükken Youtube'dan Sergio Ramos'un videolarını izleyip maçlara çıkardım. Dünya çapında elit seviyedeki bütün stoperleri izliyorum. Pozisyon alışlarını, davranışlarını örnek almaya çalışıyorum.
- Romain Saiss ile uyumun nasıl?
İletişimi iyi ve çok karakterli bir futbolcu. Uyumumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Saha içi ve dışında bana çok yardımcı oluyor.
- Fas'taki liderlik özelliğini Beşiktaş'ta çok göstermiyor deniyor...
Hoca öyle bir şey söyledi evet ama benimle Saiss'in ilişkisi çok iyi. Saha dışında da konuşuyor benimle, ilgileniyor. İlk geldiğimden beri maç önceleri ve sonralarında konuşuyoruz, maçın analizini yapıyoruz.
- Dele Alli'yi nasıl tanımlarsın?
Hiç antrenman kaçırmayan, çok pozitif, iyi çalışan bir futbolcu. Şenol hocayla başarılı döneme döneceğine inanıyorum. Bazı antrenmanlarda en çok koşanlardan oluyor. Bizimle de iletişimi iyi. Zamanında böyle bir futbolcuydum şeklinde bir kibir görmedim ondan. Mütevazı bir insan.
"MONTELLA'NIN KATKISI BÜYÜK"
"Adana Demirspor'dan hocam Montella'nın bende ciddi katkısı var. O dönem sadece bireysel değil takım savunması anlamında da çok çalışıyorduk. Takım savunması defans oyuncularını rahatlatıyordu. İş bireysel değil, takım oyununa kalıyordu. Bu da bizi her maç çok iyi gösteriyordu. Herkes doğru pozisyonlardaydı, kompakt hareket ediyorduk. Yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık."
"KARABÜK'ÜN GURURU"
Altyapısından yetiştiği Karabükspor'un Tayyip Talha için çok farklı bir anlamı bulunuyor. Memleketi Karabük'ün gururu olan genç oyuncu, "Karabük'te oynarken fabrikaya giderek demir çelik işçileriyle sohbet ederdik. Onların zorlu şartlardaki çalışmaları bize hırs verirdi. Karabükspor inşallah hak ettiği yerlere gelir" dedi.
- Transferin son gün gerçekleşti. Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe de sana talip olmuştu. Transfer sürecinde neler yaşandı?
İlk 1,5 aylık süreçte Beşiktaş'ın ilgisi olduğu söylenmişti. Ama ben bu konuların içine hiç dahil edilmedim. Başkan Murat Sancak, 'Süreci ben yöneteceğim' dedi. Görüşmeleri onlar yapıyordu. Ben bu konuları düşünmeden sahada iyi performans göstermeye çalıştım. Son gün çok hareketli geçti. Kulüp binasına çağrıldım. Fenerbahçe ile görüştüklerini söylediler. Bir takas durumu olabilir dendi. Ama Beşiktaş ile daha önce görüşmüşlerdi. Ondan sonra zaten başkan açıkladı ve söz verildiği için Beşiktaş'a transferim gerçekleşti.
"HAZIR OLUNCA GİTMELİYİM"
- Karabükspor'dan Adana Demirspor'a geçtin ardından Beşiktaş'a transfer oldun. Henüz 22 yaşındayken İstanbul'un 3 büyüklerinden birine transfer olabileceğini düşünüyor muydun?
Düşünme değil de hep hedeflediğim şey buydu açıkçası; genç yaşta buraları yakalayabilmek. Buralarda oynayıp büyük başarılar kazanmayı istiyordum. Küçüklüğümde de bunları düşünürdüm. Bunu da başarabildiğim için çok mutluyum.
- Bundan sonra Avrupa'ya gitme hedefin de olacaktır herhalde?
Avrupa hedefim var ama şöyle; Avrupa'ya iyi bir şekilde gitmek istiyorum. Hazır olduğumda iyi bir takıma gitmek istiyorum. Beşiktaş'a daha yeni geldim burada daha kanıtlamam gereken çok şey var. Burada şampiyonluklar yaşama hayalim var. Tabii ki her futbolcu Avrupa'da oynamak ister ama benim oraya gidişim çok iyi bir şekilde olmalı. Çok iyi liglere, çok iyi takımlara gidebilmeyi hedefliyorum.
"ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞ"
- Şampiyonluk mücadelesi için neler söyleyeceksin? Yarışta geride kaldığınızı düşünüyor musun?
Sıralama olarak puan tablosunda çok kötü bir durumdayız. Hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Ama bu Dünya Kupası arası bize çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Çok da bir puan farkı yok, iki maçta her şey değişebiliyor. Bu aradan çok iyi çıkıp hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Zaten ilk geldiğimden beri şampiyonluğun hayalini kuruyorum. Yeni gelen arkadaşlarla da konuşuyoruz, Boğaz Turu var şampiyonluktan sonra.
- Şenol Güneş'in takımla sık sık taktik toplantılar yaptığını duyuyoruz. Şenol hoca genel olarak sizden ne talep ediyor?
Hoca toplantılar yapıyor, antrenmanlarda çok yoğun çalışıyoruz. Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz ama bunlar hepsi bizim faydamıza olacak şeyler. Bizi şampiyonluğa götürecek unsurlar. Hocamız da nerelerde eksiğimiz olduğunu çok iyi analiz etmiş, özellikle bu konularda sıkı çalışıyoruz, takım savunması, takım hücumu bunlar geliştirmemiz gereken konulardı açıkçası. Geriden oyun kurmada, takım savunmasında, önde baskılarda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunların karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Büyük takımların aslında böyle oynaması gerek. Baskılı oynar, topu korur. Büyük takıma yakışır futbol izletmek istiyoruz.
- Şenol hoca için neler söylersin?
Şenol hoca ilk geldiğinde bize ciddi bir umut verdi. Şu an çok iyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hepimizin inancı bu kamptan çok daha iyi bir Beşiktaş olarak çıkabilmek yönünde. Şenol hoca yönetiminde şampiyonluğa ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
"KUSURSUZ DEĞİLİM AMA..."
- Şenol Güneş, Galatasaray derbisinden sonra özellikle savunmada sıkıntı çektiklerinin altını çizmişti. Hocanın savunma oyuncularından beklentileri neler?
Hoca takım savunmasında hatasız bir oyun istiyor. Hem bire bir hem de takım savunmasında kusursuz bir oyun bekliyor. Birçok maçı gol yemeden bitirmemiz gerekiyor. Bize yakışır olan bu aslında. Ben de bireysel savunma anlamında eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Takım savunması olarak da çalışıyoruz. Bu kamp döneminden sonra çok daha iyi bir takım savunması izleteceğimizi, gol yemeden bir çok maçı bitireceğimizi düşünüyorum.
- Hatayspor maçından sonra eleştiriler oldu, sen de eleştiri aldın. Savunma hataları ve kademe hataları vardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksin?
Pozisyon hatası yapmıştım ve gol yemiştik. Hiçbir futbolcu kusursuz değil. Ben de zaten buraya geldiğimde kusursuz bir futbolcu olarak gelmedim. Eksiklerim olduğunu biliyorum, olgunlaşmış, kusursuz bir oyuncu değilim. Ancak kusursuz bir oyuncu olabilecek potansiyelde görüyorum kendimi. Çalışmalarımı bu yönde ilerletiyorum, hocamız da bana çok yardımcı oluyor. Beşiktaş'a yakışan çok daha iyi bir futbolcu olacağıma inanıyorum.
"SAMET ABİ HAK EDİYOR"
Tayyip Talha, Adana Demirspor'da birlikte oynadığı Samet Akaydın'ın çok kaliteli bir stoper olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Samet'le birlikte hayaller kurduklarını aktaran Tayyip, "Samet abiyle ciddi hedeflerimiz vardı. İkimiz de her zaman milli takımı hedeflediğimizi söylüyorduk. İkimiz de ciddi çalışıyorduk. Bunun da karşılığını alıyoruz aslında. O da çok daha iyi bir yerlere gelmeyi hak ediyor, umarım hedeflerine ulaşır" dedi.
BEKTAŞ'TAN TAM NOT
Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş, Tayyip Talha için övgü dolu ifadeler kullandı. Tayyip'in çok kısa sürede takıma uyum sağladığının altını çizen Bektaş, "Beyfendi bir oyuncu ve çok iyi çalışıyor. Uyumu mükemmel seviyede. Tayyip'i çok beğeniyorum. Hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için büyük bir kazanç olduğuna inanıyorum" dedi.