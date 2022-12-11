Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif..."

- Hatayspor maçından sonra eleştiriler oldu, sen de eleştiri aldın. Savunma hataları ve kademe hataları vardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksin?

Pozisyon hatası yapmıştım ve gol yemiştik. Hiçbir futbolcu kusursuz değil. Ben de zaten buraya geldiğimde kusursuz bir futbolcu olarak gelmedim. Eksiklerim olduğunu biliyorum, olgunlaşmış, kusursuz bir oyuncu değilim. Ancak kusursuz bir oyuncu olabilecek potansiyelde görüyorum kendimi. Çalışmalarımı bu yönde ilerletiyorum, hocamız da bana çok yardımcı oluyor. Beşiktaş'a yakışan çok daha iyi bir futbolcu olacağıma inanıyorum.