Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ WESTERLO CANLI İZLE | (BJK - Westerlo canlı yayın) Beşiktaş maçı izle

BEŞİKTAŞ WESTERLO CANLI İZLE | (BJK - Westerlo canlı yayın) Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Westerlo maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 18:54 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 19:01
BEŞİKTAŞ WESTERLO CANLI İZLE | (BJK - Westerlo canlı yayın) Beşiktaş maçı izle

Dünya Kupası için arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, buradaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçta bir başka Beçika temsilcisi Westerlo ile karşı karşıya geliyor.



Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Necip, Redmond, Gedson, Salih, Dele, Semih

Westerlo: Sinan, Reynolds, Seigers, Ravil, De Cuyper, Madsen, Fixelles, Halil, Hout, Vetokele, Dorgeles

BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Westerlo maçı 11 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

DELE ALLI'DEN BEKLENEN PERFORMANS
Milli takımdan önceki gün dönen Atiba Hutchinson idmanın tamamında yer aldı. Gribal enfeksiyon geçiren Rosier ve Emrecan, dinlendirilen Masuaku ile tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef antrenmanda yer almadı. İlaç tedavisiyle gribi atlatan Cenk Tosun, antrenmanda yer aldı.

Kara Kartal'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, ilk hazırlık maçında etkisiz futbolu ile dikkat çekmişti. İngiliz orta saha oyuncusu, dün yapılan çift kale maçta ise yıldızlaştı. Attığı pas ve gollerle dikkat çeken Alli, bu kez yüzleri güldürdü.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET
Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını Vodafone Park'ta İstanbulspor'la oynayan Beşiktaş; Redmond, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 kazandı. İkinci maçında yine evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, üçüncü maçında Antalya'da Charleroi'yu 2-1'le geçti. Kartal, dördüncü maçında Westerlo ile karşılaşıyor.

DİĞER
Son dakika: Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro'dan olay sözler! "Bir ulusu yok ettiniz"
Yer: Esenyurt! 15 yaşında çocuk gelin! Düğüne polis baskını
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı...
Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı...
Kartal hedefine o ismi aldı! 1 taşla 3 kuş
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? İşte beklenti ve tahminler!
Kabine gündeminde EYT ve asgari ücret var!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İskenderunspor'da ayrılık! O isim istifa etti İskenderunspor'da ayrılık! O isim istifa etti 19:18
Beşiktaş - Westerlo maçı CANLI Beşiktaş - Westerlo maçı CANLI 18:54
Fenerbahçe Opet deplasmanda kazandı! Fenerbahçe Opet deplasmanda kazandı! 18:53
Erzurumspor 3 maç sonra kazandı! Erzurumspor 3 maç sonra kazandı! 18:26
Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." 17:59
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... 17:11
Daha Eski
Eczacıbaşı Adana deplasmanında kazandı Eczacıbaşı Adana deplasmanında kazandı 16:09
Bandırma 1 puanı uzatmalarda kaptı! Bandırma 1 puanı uzatmalarda kaptı! 15:45
M. United'ın 3 milyonluk Min-Jae pişmanlığı! M. United'ın 3 milyonluk Min-Jae pişmanlığı! 15:24
F.Bahçe Amedspor deplasmanında kaybetti! F.Bahçe Amedspor deplasmanında kaybetti! 14:39
Beşiktaş - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? 14:18
Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! 13:38