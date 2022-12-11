Beşiktaş 1-0 Westerlo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Belçika'nın Westerlo takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Kara-Kartal'a galibiyeti getiren golü Redmond kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla Dünya Kupası arasında oynadığı 4. hazırlık maçında 3. galibiyetini aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARININ SONUÇLARI:

Beşiktaş 4-0 İstanbulspor

Beşiktaş 1-1 Fatih Karagümrük

Beşiktaş 2-1 Charleroi

Siyah-beyazlı ekip son hazırlık maçını 17 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da Giresunspor ile oynayacak.