Haberler Beşiktaş 2028’de adayım!

2028’de adayım!

Asbaşkan Emre Kocadağ, “Başkanımız, 2025’ten sonra isterse yeniden seçilir. Biz 2028’de eğer ölmez ve kalırsak o zaman aday olabiliriz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
2028’de adayım!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, kendisine yöneltilen "Beşiktaş Başkanı olmak istiyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "19 yaşından beri kulübümüze üyeyim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, beraber yürümekten zevk duyduğum bir abim. Her üye gibi bizim de bir hedefimiz olabilir. Net bir şey söyleyeyim 2025'e kadar bizim bir teveccühümüz var ve bunu beraber taşıyacağız. Ahmet Başkanımız tüzük gereği 3. dönemde aday olabilir. Onun gibi bir başkan kendisi 2025'ten sonra isterse yine seçilir. Biz 2028'de eğer ölmez ve kalırsak o zaman olabilir."

SATINCA KIYAMET KOPUYOR

Asbaşkan Kocadağ, genç oyuncuları altyapıdan çıkarıp bunları ihraç eder pozisyona geldiklerini belirtirken, "Ama biz bunları çıkarıp sattığımızda da kıyamet kopuyor 'ucuz gitti' diye. Artık tamamen sahaya odaklanalım. Lig yeniden başlıyor. Beşiktaş bu sene finalde olacak. Yeter ki o pozitif havayı yakalayalım" ifadelerini kullandı.

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