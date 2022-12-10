Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı

Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz'i eledi ve adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede Beşiktaşlı Romain Saiss, sakatlanarak kenara gelmişti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, öğrencisine tebrik ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 22:49
Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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