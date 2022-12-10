Haberler Beşiktaş Katar'dan Antalya'ya

Katar'dan Antalya'ya

Beşiktaş'ın Kamerunyu yıldızı Kevin N'Koudou, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra soluğu Antalya'da aldı. Önceki akşam geç saatlerde kampa katılan yıldız oyuncu, dün sabahki salon çalışmasında takıma dahil oldu. Öte yandan siyahbeyazlılar Antalya kampındaki hazırlıklarına dün sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenman, spinning çalışması sonrası fitness çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar akşam antrenmanında da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Katar'dan Antalya'ya
Beşiktaş'ın Kamerunyu yıldızı Kevin N'Koudou, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra soluğu Antalya'da aldı. Önceki akşam geç saatlerde kampa katılan yıldız oyuncu, dün sabahki salon çalışmasında takıma dahil oldu. Öte yandan siyahbeyazlılar Antalya kampındaki hazırlıklarına dün sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenman, spinning çalışması sonrası fitness çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar akşam antrenmanında da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
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