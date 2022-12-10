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Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier açıklaması geldi. Kulüpten yapılan duyuruda 3 futbolcunun son durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Cenk Tosun'un iyileştiği, Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık tespit edildiği ve Valentin Rosier'in de ateş ile üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:28
Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier açıklaması!

Beşiktaş, Antalya kampında oynanan Sporting Charleroi hazırlık maçında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca siyah-beyazlı kulüp, Valentin Rosier'in ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır. Futbol A Takımımızın Antalya'da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır" ifadelerine yer verildi.

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