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Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cenk Tosun, Antalya kampında A Spor'un sorularını yanıtlıyor. Cenk Tosun'un açıklamalarını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:44
Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulunuyor.

Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte o sözler...

Cenk Tosun: Şenol Güneş tek bir formasyona ya da tek bir taktiğe bağlı kalmıyor. Üçlü savunma da oynatıyor, dörtlü de oynatıyor. Önümüzdeki 3 maçı 9 puanla atlatırsak şampiyonluğun en büyük adayı oluruz.

Valerien Ismael döneminde 1 dakika oyuna girerken üzüldüm. Beşiktaş forması üstündeyken, her dakika önemli.

Ama bir önceki maçta iyiydim. 1 dakika oynamayı kendime haksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı, beni öfkelendirdi. Hocayla konuştuk, hallettik.

Modern futbolda üçlü oynayan çok takım var. Yoran bir formasyon ama iyi oynadığında çok etkili. 3-4-3 oynamak benim daha da işime geliyor, çünkü ceza sahasına daha yakın olmak istiyorum.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"
"Futboldan sonra teknik direktörlük planım var. Onun planlamasını yapıyorum şimdiden, antrenmanlardan sonra notlar alıyorum. Hocalarımdan görüş alıyorum."

"Milli takıma gittiğimde fark ettim, en yaşlısı benmişim. Önümüz açık diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli. Hocamız da iyi, bir felsefesi var. Onu bize geçirmeye çalışıyor."

"SÖZLEŞMEM OTOMATİK UZAYABİLİR"
"Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarına girmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam, sözleşmem otomatik olarak uzuyor."

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