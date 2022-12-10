Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cenk Tosun, Antalya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı. Golcü isim, Beşiktaş'a gelmeden önce Türkiye'den teklif aldığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:13
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Golcü isim, Beşiktaş'a gelmeden önce Türkiye'den teklif aldığını söyledi.

İşte o sözler...

Cenk Tosun: Şenol Güneş tek bir formasyona ya da tek bir taktiğe bağlı kalmıyor. Üçlü savunma da oynatıyor, dörtlü de oynatıyor. Önümüzdeki 3 maçı 9 puanla atlatırsak şampiyonluğun en büyük adayı oluruz.

Valerien Ismael döneminde 1 dakika oyuna girerken üzüldüm. Beşiktaş forması üstündeyken, her dakika önemli.

Ama bir önceki maçta iyiydim. 1 dakika oynamayı kendime haksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı, beni öfkelendirdi. Hocayla konuştuk, hallettik.

Modern futbolda üçlü oynayan çok takım var. Yoran bir formasyon ama iyi oynadığında çok etkili. 3-4-3 oynamak benim daha da işime geliyor, çünkü ceza sahasına daha yakın olmak istiyorum.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"
"Futboldan sonra teknik direktörlük planım var. Onun planlamasını yapıyorum şimdiden, antrenmanlardan sonra notlar alıyorum. Hocalarımdan görüş alıyorum."

"Milli takıma gittiğimde fark ettim, en yaşlısı benmişim. Önümüz açık diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli. Hocamız da iyi, bir felsefesi var. Onu bize geçirmeye çalışıyor."

"SÖZLEŞMEM OTOMATİK UZAYABİLİR"
"Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarına girmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam, sözleşmem otomatik olarak uzuyor."

"BABACAN ŞENOL GÜNEŞ"

"Şenol Güneş, ayrı bir ilgi ve güzel bir dille oyuncuyu geliştiriyor. Oyuncu bir adım gelirse, hoca 10 adım gelir. Onu bir kelimeyle anlatmak gerekirse, o kelime 'babacan' olur."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

"Beşiktaş'a geri dönmeden önce Türkiye'den teklif aldım ancak takım ismi veremem. Futbolu inşallah Beşiktaş'ta bırakmak isterim."

Cenk Tosun ile bir soru, bir cevap:

• En kötü giyinen futbolcu - Tayfur Bingöl
• En iyi giyinen futbolcu - Arthur Masuaku, Oğuzhan Özyakup
• En komik futbolcu - Olcay Şahan
• En sessiz futbolcu - Jackson Muleka
• En çok konuşan futbolcu - Olcay Şahan, Salih Uçan

DİĞER
Fas - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? 2022 Dünya Kupası Fas Portekiz maçı canlı izle ekranı!
Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..."
F.Bahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan 3 futbolcuyla ilgili açıklama!
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..."
Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (10 Aralık)
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! 15:35
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." 14:52
Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! 14:46
Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! 14:32
Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! 14:25
Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den 13:47
Daha Eski
Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım" Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım" 13:30
Emlak Konut - Galatasaray maçı saat kaçta? Emlak Konut - Galatasaray maçı saat kaçta? 12:49
F.Bahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması! F.Bahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması! 12:45
FB - BJK basketbol maçı saat kaçta? FB - BJK basketbol maçı saat kaçta? 12:34
Transferde mutlu son! Halil Akbunar Galatasaray'a Transferde mutlu son! Halil Akbunar Galatasaray'a 11:59
Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... 11:39