Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu! Caner Erkin...

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin konularda basın toplantısı düzenledi. Başkan Çebi, Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra adı siyah-beyazlı takımla anılan Caner Erkin'le ilgili soruya da yanıt verdi.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce seçim yaşadık. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar iyi demiştik. O gün seçime girmek istemeyenlerin, katılamayanların bugün seçim havası yaratmayı isteme sebeplerini anlayabilmiş değilim. Kimin arkadan ne yaptığını harfiyen, A'dan Z'ye çok iyi biliyorum. Beşiktaş başkanını, taraftar üzerinden düşürmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın. Burası Beşiktaş. Bir beraber olalım.

"PANDEMİ OLMASAYDI..."

Beşiktaş'ın kurumları içinde Beşiktaş'a muhalefet yapamazsınız. Niyetiniz varsa bırakırsınız muhalefete geçersiniz. Böyle bir kaosa şu an gerek yok. Geçen yaşanan olay hatadır, talihsizliktir. Camianın da gereken değerlendirmeyi yaptığını biliyorum. Ben camiama güveniyorum. Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yanda koşan ve katkı vermeyen futbolcuların maaşından kurtulmuş olsaydık, Beşiktaş'ın 3 milyar TL eksik borcu olurdu.

"OCAK AYINDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Hoca değişikliği, olması gerektiği için olmuştur. Şenol Güneş ile yola devam edeceğiz benim beklentilerim çok yüksek. Transferlerle ilgili önümüzdeki 6 maçın sonucunda ortaya çıkacak duruma göre ocak ayında değerlendirme yapacağız.

"TFF'YE SEZON BAŞLAMADAN SÖYLEDİK"

TFF'ye sezon başlamadan evvel 9+2 ile devam edilmesini söyledik. Karar değişmedi. Bir bütçe ayırıp yerli için harcama yaptık. Bu saatten sonra 6 ay sonra değiştirdim, serbest kaldığı zaman 'Neden 6 ay önce yapmadın' deme hakkım oluyor. Ben bunu ifade ettim.

"CANER ERKİN'İ SEVERİM"

Caner Erkin'i çok severim, hırsını beğenirim. Gerçekten çok severim, o da bunu biliyor. O gün, ona ihtiyaç var mı? Buna bakacağız. Ekonomisi, fiziği, kimyası... Bakarız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim. Ama bugün yok.