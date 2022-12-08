Turgay Demir'den Mario Gomez ve Talisca sözleri! "Gitmesine göz yumulmasa..."

Paralar nerede!?

Beşiktaş'ın borcu altı milyar lira yani yaklaşık 300 milyon euro. Elbette bu borç bir günde olmadı. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinin toplamıdır bugünkü rakam! Ahmet Nur Çebi dönemi de şu anda yaşanıyor ve borçlar yine çığı gibi büyüyor ne yazık ki… Bir baba düşünün, kazandığı para ile ailesinin şehrin ortalama semtlerinden birinde yaşatması gerekirken, aile ve çevre baskısıyla en lüks semtte tutunmaya çalışıyor.