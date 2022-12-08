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BEŞİKTAŞ CHARLEROI MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş ve Charleroi kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Charleroi'yi de yenmek ve moral bulmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 12:10
BEŞİKTAŞ CHARLEROI MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Charleroi maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Charleroi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Charleroi maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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