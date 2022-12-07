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Takviyeler Ocak’ta olur

Başkan Ahmet Nur Çebi ile fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Teknik direktör Şenol Güneş, "Başkan bugün (dün) gelecek. Oyuncu bazında bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncumuz şu anda bir yere gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında alabiliriz" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Takviyeler Ocak’ta olur
Başkan Ahmet Nur Çebi ile fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Teknik direktör Şenol Güneş, "Başkan bugün (dün) gelecek. Oyuncu bazında bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncumuz şu anda bir yere gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında alabiliriz" diye konuştu.
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