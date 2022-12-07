Sistem değişecek

Teknik direktör Şenol Güneş, oyun sistemini değiştireceklerini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yapılan doğrular var, yanlışlar var. Hataları düzeltebilirsek başarı gelir. Değişim öyle olur. Oyuncu hata yaptı, seni kovdum demiyorum. Sürekli yapıyorsa ve başarısızsa gidecek. Fiziksel, teknik, taktik bütün çalışmaları yapacağız. Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz, her maçı kazanmak için oynayacağız. Beşiktaş büyük bir camiadır. Oyun, skor üstünlüğünü sağlamak için sahaya çıkar. Sadece oyunumuzu nasıl yukarı çıkartırız, takım olarak da rakipleri nasıl yenebiliriz ona bakıyoruz. Sistemi süratle değiştireceğiz. 3'lü ile başlarsın, 4'lüye dönersin, bunlara alışacaksın. Kafa karışır ama oturduğu zaman, zenginliktir. BakınDünya Kupası'na göreceksiniz" dedi.