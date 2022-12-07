Haberler Beşiktaş Sistem değişecek

Sistem değişecek

Sistemi süratle değiştireceğiz. 3’lü başlarsın, 4’lüye dönersin; bunlara alışacaksın.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Sistem değişecek
Teknik direktör Şenol Güneş, oyun sistemini değiştireceklerini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yapılan doğrular var, yanlışlar var. Hataları düzeltebilirsek başarı gelir. Değişim öyle olur. Oyuncu hata yaptı, seni kovdum demiyorum. Sürekli yapıyorsa ve başarısızsa gidecek. Fiziksel, teknik, taktik bütün çalışmaları yapacağız. Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz, her maçı kazanmak için oynayacağız. Beşiktaş büyük bir camiadır. Oyun, skor üstünlüğünü sağlamak için sahaya çıkar. Sadece oyunumuzu nasıl yukarı çıkartırız, takım olarak da rakipleri nasıl yenebiliriz ona bakıyoruz. Sistemi süratle değiştireceğiz. 3'lü ile başlarsın, 4'lüye dönersin, bunlara alışacaksın. Kafa karışır ama oturduğu zaman, zenginliktir. Bakın Dünya Kupası'na göreceksiniz" dedi.
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!
Yıllar sonra ilk! Cristiano Ronaldo bu kez kulübede oturdu
Transfer kapışması! Jesus istedi G.Saray talip oldu
Fenerbahçe Doğu'ya yöneldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme
Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu!
Altında anlık son durum! Gram, çeyrek, yarım...
BQ1 NEDİR?
ChatGPT nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dostça düello Dostça düello 01:08
Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... 00:29
G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! 00:29
Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! 00:29
G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! 00:28
G.Saray yıldız isimle uzattı! G.Saray yıldız isimle uzattı! 00:28
Daha Eski
Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! 00:28
EURO 2024'teki ilk 2 maçımızın tarihleri ve yerleri açıklandı! EURO 2024'teki ilk 2 maçımızın tarihleri ve yerleri açıklandı! 00:28
Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme 00:28
Vincent Aboubakar'dan transfer sözleri! Vincent Aboubakar'dan transfer sözleri! 00:28
Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." 00:28
Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! 00:28