Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Çebi'nin "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum" açıklaması hatırlatılan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Futbol oynuyorsak en iyisi olun. Mükemmellik yoktur ama o yolda bir çalışma vardır. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın zor olduğunu başkan bilmiyor mu, biliyor. Gruptan çıkmak da zordu, oraya katılmak da zordu. Bazen şampiyon olmak bazen ligde kalmak da zor. Senin ne yaptığınla ilgili bu. Doğru işler yaparak o yola girelim. Başkan bunu söyledi diye bu sene, önümüzdeki sene olsun demek doğru değil. Türkiye'de şampiyon seneye yine elemelere katılacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın zor olduğu dönemde bunu söylüyorsa bir vizyon çiziyor."

OYUNCU KIZACAK OYNAYACAK OYNAMAYACAK!

"Bu hemen olur mu, olmaz. Buradan bir kaos çıkartmak doğru değil. Ben başkanımızın niyetini de düşüncesini de biliyorum. Türkiye'de bazen 1'mi daha büyük, 4'mü daha büyük tartışılıyor. Ben onu iyi tanıyorum, o da beni iyi tanıyor. Oradan bir şey çıkmaz. Zorluk var. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Ben anlatıyorum, oyuncu anlayacak. Sonra kızacak, oynayacak, oynamayacak. Bunlar hep yaşanacak. Bu sırat köprüsünden geçeceğiz. Buradan iyi geçersek o zaman önümüz aydınlık. Zirveye çıkmak o kadar kolay değil. Çıktıktan sonra kıymetinibileceğiz."

SÜRPRİZLER OLABİLİR

Güneş kadro değişikliğiyle ilgili, "Hiç beklenmeyen gelişmeler olabilir. İyi oynayan oyuncuya çok talep gelir. Onun sayesinde başka oyuncular alırsınız" diyerek açık kapı bıraktı.

NEYMAR'I TAKIMDA İSTERİM

Teknik direktör Şenol Güneş, transfere ilişkin sorulara esprili yanıt verdi: "Neymar'ı almak isterim mesela. Cristiano Ronaldo'yu şu anda istemiyorum. Anlaşmış çünkü. Kafasını karıştırmak doğru değil. Bunlar çok başarılı oyuncular. Bu dediklerim yanlış anlaşılmasın. Bunlar dünya çapında iyi oyuncular. Kendilerini ispatlamışlar, biz de hayranlıkla izliyoruz. Çok beğeniyoruz. Yine de başkanla konuşacağım."

CANER ERKİN'LE GÖRÜŞMEDİM

Şenol Güneş, Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin ile görüşmediğini ifade etti. Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda. Başka çirkin iddialar da oluyor. Daha önce başımıza geldi. Birisi size bir şey söylüyor ve cevap vermenizi istiyor. Benim konuyla ilgim yok. Hiçbir oyuncuyla ilgili taahhütüm yok. Elimizdeki kadroyla 6 maçı geçeceğiz. Transfer ayı geldiğinde buradan kimin gideceğini, sağlam mı, sakat mı, lazım mı değil mi ben de karar vermeyeceğim. Benim düşüncem olacak, yönetim karar verecek" diye konuştu.