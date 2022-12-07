Oğuzhan Akgün ağlayarak çıktı!

Beşiktaş'ın Antalya kampı önceki gün başlarken genç isimlerden Oğuzhan şanssızlık yaşadı. Antrenmanda sol omzunun üzerine düşen genç futbolcu, çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sağlık heyetinin ilk müdahaleyi sahada yaptığı Oğuzhan Akgün, ağlayarak sahayı terk ederken durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.
Beşiktaş'ın Antalya kampı önceki gün başlarken genç isimlerden Oğuzhan şanssızlık yaşadı. Antrenmanda sol omzunun üzerine düşen genç futbolcu, çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sağlık heyetinin ilk müdahaleyi sahada yaptığı Oğuzhan Akgün, ağlayarak sahayı terk ederken durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.