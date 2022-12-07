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Kara Kartal taktik çalıştı

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, dün sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk bölümümde 30 dakika salonda çalışan futbolcular, sonrasında sahaya geçerek taktik ağırlıklı programın yer aldığı pas ve hücum organizasyonları çalıştı. Birkaç farklı sistemde çift kale maç yaptıran teknik direktör Güneş; ön alan baskısı, ani hücum ve kontrollü oyun varyasyonlarını denedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Kara Kartal taktik çalıştı
Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, dün sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk bölümümde 30 dakika salonda çalışan futbolcular, sonrasında sahaya geçerek taktik ağırlıklı programın yer aldığı pas ve hücum organizasyonları çalıştı. Birkaç farklı sistemde çift kale maç yaptıran teknik direktör Güneş; ön alan baskısı, ani hücum ve kontrollü oyun varyasyonlarını denedi.
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