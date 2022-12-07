Josef haftaya takıma katılır

Sakat oyunculardan en çok Josef'in durumunun sorulduğunu belirten Şenol Güneş, "Josef haftaya gelecek. İki ayağı arasında kuvvet farklılıkları var. %17 şu anda, % 10'un altına düşmesini bekliyor, toparlayacağını düşünüyoruz. O da arzulu, istekli ama sakatlık riski olmadan çalıştırmak gerekiyor. Bu hafta takımla olmayacak" yorumunu yaptı.
Sakatoyunculardan en çok Josef'in durumunun sorulduğunu belirten Şenol Güneş, "Josef haftaya gelecek. İki ayağı arasında kuvvet farklılıkları var. %17 şu anda, % 10'un altına düşmesini bekliyor, toparlayacağını düşünüyoruz. O da arzulu, istekli ama sakatlık riski olmadan çalıştırmak gerekiyor. Bu hafta takımla olmayacak" yorumunu yaptı.